Η Μαρία Σάκκαρη επέστρεψε στις νίκες με αντίπαλο την παίκτρια που είχε σημειώσει την τελευταία της πριν από δύο μήνες (7/3) στο Indian Wells. H Ελληνίδα παίκτρια αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση, πέτυχε την ανατροπή με 5-7, 6-3, 6-0 επί της 18χρονης Λίλι Τάγκερ από την Αυστρία και προκρίθηκε στον 2ο γύρο στο WTA 1000 της Ρώμης.
Έτσι η 30χρονη Σάκκαρη έδωσε τέλος στο σερί των τεσσάρων διαδοχικών ηττών κι έκλεισε το σπουδαίο ραντεβού με την Έλενα Ριμπάκινα, στον 2ο γύρο του τουρνουά στη Ρώμη.
Break στο break και 0-1
Tο 1ο σετ χαρακτηρίστηκε από τις ανατροπές. Η Σάκκαρη στο εναρκτήριο game, που «άγγιξε» τα 10 λεπτά, χρειάστηκε να «σβήσει» break point, πριν κάνει το 1-0. Δεν το απέφυγε στο 3o game, κάνοντας διπλό λάθος στο 30-40, με την Τάγκερ να προσπερνά με 2-1 και η αυστριακή διατηρώντας το δικό της σερβίς ξέφυγε με 3-1.
Η Σάκκαρη μείωσε σε 3-2 και στην πρώτη της δική της ευκαιρία για break, ισοφάρισε 3-3 και προσπέρασε με 4-3. Η Τάγκερ με το πρώτο love game στον αγώνα ισοφάρισε 4-4 και με νέο break προσπέρασε με 5-4.
Η 18χρονη από την Αυστρία είχε το σερβίς για να κλείσει το σετ, όμως βρέθηκε στο 15-40 και με διπλό λάθος δέχθηκε break με τη Σάκκαρη να ισοφαρίζει σε 5-5. Όμως η Τάγκερ είχε απάντηση, κέρδισε τους οκτώ επόμενους πόντους και μαζί κατέκτησε το σετ με 6-4.
Μείωσε τα λάθη και 1-1
Άσχημα άρχισε το 2ο σετ για τη Μαρία Σάκκαρη, που δέχθηκε νέο break, με την Τάγκερ να διατηρεί το σερβίς της, για το 2-0. Η Σάκκαρη «σβήνοντας» break point, σταμάτησε το σερί των τεσσάρων διαδοχικών κερδισμένων games από την αντίπαλό της (2-1). Μάλιστα στο επόμενο game η Σάκκαρη δημιούργησε διπλό break point και δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο, ισοφαρίζοντας σε 2-2. Mε love game η Σάκκαρη προσπέρασε με 3-2 και έχοντας βρει ρυθμό πέτυχε νέο break για το 4-2. Διευρύνοντας το σερί της στα πέντε κερδισμένα games ξέφυγε με 5-2 και σερβίροντας με love game, κατέκτησε το σετ με 6-3.
«Σφράγισε» την πρόκριση με bagel
Στο 3ο σετ η Μαρία Σάκκαρη κυριάρχησε, ξεκίνησε με νέο break, έκανε το 2-0 και με νέο break έφερε την απογοήτευση στην Τάγκερ (3-0). Συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και μη αφήνοντας περιθώρια αντίδρασης στην Τάγκερ, «σφράγισε» την πρόκριση με το εντυπωσιακό 6-0.
