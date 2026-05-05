Την ώρα της πρεμιέρα της έμαθε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Ρώμη, όπου θ' αντιμετωπίσει την Λίλι Τάγκερ από τα προκριματικά της διοργάνωσης.

Έχοντας μάθει την κλήρωσή της και τις πιθανές αντιπάλους της, η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη να κάνει την πρεμιέρα της στο τουρνουά της Ρώμης. Η Ελληνίδα τενίστρια θ' αντιμετωπίσει την Λίλι Τάγκερ, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν την ώρα του πρώτου σερβίς.

Πιο συγκεκριμένα, το ματς της Μαρίας Σάκκαρη έχει προγραμματιστεί δεύτερο χρονικά στην BNP Paribas Arena. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβίς αναμένεται περίπου στις 15:30 ώρα Ελλάδας την Τετάρτη (6/5).

Οι δύο τενίστριες είχαν συναντηθεί πριν λίγες εβδομάδες στο Indian Wells με την Ελληνίδα να παίρνει τη νίκη. Όποια τενίστρια επικρατήσει στο ματς θα παίξει στον δεύτερο γύρο με την Νο.2 του κόσμου, Έλενα Ριμπάκινα.