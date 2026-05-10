Η Μπαρτσελόνα πήρε το «clasico» απέναντι στη Ρεάλ και κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της La Liga. Είναι το δεύτερο διαδοχικό και το 29ο συνολικά στην ιστορία της.

Η Μπαρτσελόνα παρέμεινε στον θρόνο της! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε 2-0 της Ρεάλ Μαδρίτης και εξασφάλισε τον τίτλο του πρωταθλητή της La Liga για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τρίτη τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Οι Καταλανοί ήταν η πιο συνεπής, αποτελεσματική και θεαματική ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και «κλείδωσαν» και μαθηματικά το τρόπαιο τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν, με τον καλύτερο τρόπο, ήτοι νίκη σε Clasico, και υπολείπονται πλέον επτά τρόπαια της Βασίλισσας.

Η «Χρυσή Βίβλος» του ισπανικού πρωταθλήματος