H Ελλάδα θα φιλοξενήσει τουρνουά WTA 250 τον ερχόμενο Ιούλιο, κάτι που επιβεβαίωσε και η WTA με το τουρνουά να βρίσκεται ήδη στο καλεντάρι του tour.

Μετά το Hellenic Championship, το οποίο έλαβε χώρα στην Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο, η WTA ανακοίνωσε τη διεξαγωγή τουρνουά στην Αθήνα από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί το διάστημα 13-19 Ιουλίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Wimbledon (29/6-12/7) και θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ. Ο εν λόγω θεσμός αντικατέστησε το Jiangxi Open στην Κίνα.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη για το τουρνουά

«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».