H WTA ανακοίνωσε τουρνουά στην Αθήνα
Μετά το Hellenic Championship, το οποίο έλαβε χώρα στην Ελλάδα τον περασμένο Νοέμβριο, η WTA ανακοίνωσε τη διεξαγωγή τουρνουά στην Αθήνα από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί το διάστημα 13-19 Ιουλίου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Wimbledon (29/6-12/7) και θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης στο ΟΑΚΑ. Ο εν λόγω θεσμός αντικατέστησε το Jiangxi Open στην Κίνα.
Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη για το τουρνουά
«Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».
Athens returns to the global stage 🎾— wta (@WTA) April 29, 2026
After more than 35 years, Athens is back on the WTA Tour Driven by @MercedesBenz. The WTA 250 Athens Open will take place the week of July 13 2026, replacing the Jiangxi Open.
We're ready to make new history 👏 pic.twitter.com/KmVC97NtpW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.