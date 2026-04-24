H Μαρία Σάκκαρη στην πρεμιέρα της στο τουρνουά της Μαδρίτης για τον δεύτερο γύρο του θεσμού ηττήθηκε από την Καρολίνα Πλίσκοβα με σκορ 6-4, 7-6(6). Αυτό πέρα από τη συνέχεια της πορείας της στο ισπανικό τουρνουά κόστισε στην Ελληνίδα τενίστρια και αρκετές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη από την επόμενη εβδομάδα θα υποχωρήσει τουλάχιστον εννέα θέσεις στα rankings της WTA. Δηλαδή από το Νο.37 που ήταν στις αρχές της εβδομάδας η Σάκκαρη θα πέσει σίγουρα στο Νο.46, με τον κίνδυνο να πέσει κι άλλες θέσεις ακόμη να είναι υπαρκτός.

Η πτώση των εννέα θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη προκλήθηκε, καθώς με τον αποκλεισμό της η Σάκκαρη από το τουρνουά της ισπανικής πρωτεύουσας δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τους περυσινούς της βαθμούς στην εν λόγω διοργάνωση.

Πέρυσι, η ίδια είχε φτάσει έως τη φάση των "16" του θεσμού, όπου και γνώρισε την ήττα από την Ελίνα Σβιτολίνα με 6-3, 6-4. Αυτό είχε δώσει στη Σάκκαρη 110 βαθμούς, άρα φέτος έπρεπε να κάνει παρόμοια ή και καλύτερη πορεία ώστε να παραμείνει στο Νο.37. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη με συνέπεια η Ελληνίδα να πέσει κάτω από το Top 40.