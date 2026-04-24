Αν και οι συνθήκες την έφεραν απευθείας στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη για να περάσει στην τρίτη φάση. Απέναντι στην Καρολίνα Πλίσκοβα, η Ελληνίδα ηττήθηκε με 6-4, 7-6(6) και για δεύτερο σερί τουρνουά έμεινε εκτός στην πρεμιέρα της.

Ένα ματς με παρόμοια σετ, στα οποία ένα break από την Καρολίνα Πλίσκοβα έκανε τη διαφορά. Η Ελληνίδα τενίστρια, ενώ ήταν πιο σταθερή πίσω από περάσματα στο σερβίς της, έκανε αρκετά λάθη με συνέπεια αυτά να της κοστίσουν στην αναμέτρηση.

Τα λάθη κόστισαν στη Σάκκαρη το πρώτο σετ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη να βρίσκεται σε θέση σερβίς. Η Ελληνίδα τενίστρια διατήρησε το σερβίς, όπως αντίστοιχα έκανε και η Καρολίνα Πλίσκοβα (1-1). Βέβαια, πριν τη δεύτερη αλλαγή η Τσέχα βρήκε δύο ευκαιρίες για να κάνει το break, ωστόσο η Ελληνίδα στάθηκε στο ύψος της και συνέχισε να έχει το προβάδισμα (2-1).

Η Πλίσκοβα από τη μεριά της διατήρησε τον καλό ρυθμό στα service game της και στο 5ο game βρήκε ξανά δύο ευκαιρία για να... σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της. Η 34χρονη κατάφερε να βάλει δύσκολα στη Σάκκαρη και να πάρει το προβάδισμα στην αναμέτρηση, το οποίο διεύρυνε κάνοντας hold στο αμέσως επόμενο game (4-2).

Παρά το γεγονός ότι η Σάκκαρη είχε καλό ρυθμό πίσω από το σερβίς της, οι αλλεπάλληλες άμυνες της Πλίσκοβα δυσκόλεψαν αρκετά το παιχνίδι της γεγονός το οποίο την οδήγησε αρκετά λάθη. Αυτό δεν άλλαξε κάτι στη έκβαση του σκορ στο πρώτο σετ, με την Τσέχα τενίστρια να κατακτά το πρώτο σετ με 6-4.

Το break back δεν έφτασε και στο tie-break ήρθε η ήττα

Το δεύτερο σετ κινήθηκε σε παρόμοια επίπεδα με το πρώτο ειδικά στα πρώτα games. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο τενίστριες ξεκινήσαν πολύ σταθερά πίσω από τα σερβίς τους και πήγαν ισόπαλες έως το 5ο game (2-2).

Σε εκείνο το σημείο, η Καρολίνα Πλίσκοβα βρήκε διπλό break point, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να... σπάσει το σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη (3-2). Μάλιστα, η Τσέχα υπερασπίστηκε το break της για να κάνει το 4-2.

Στο σερί της Νο.197 του κόσμου, η Ελληνίδα τενίστρια βρήκε απάντηση και πολύ γρήγορα έφτασε σε break back (4-4). H ίδια, στο 9ο game, πήρε ξανά το προβάδισμα, στέλνοντας την Πλίσκοβα να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-4).

Αυτό επαναλήφθηκε ακόμη μία φορά στο σετ, με τις δύο τενίστριες να διεκδικούν το σετ στο tie-break. Εκεί, η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε πολύ δυνατά κάνοντας mini break (2-0), όμως πολύ γρήγορα η Καρολίνα Πλίσκοβα έφερε τις ισορροπίες. Μάλιστα, η Τσέχα πήρε προβάδισμα και κατάφερε να φτάσει σε match point (6-5).

Η Σάκκαρη έσβησε το πρώτο match point της αντιπάλου της, κάτι που δεν κατάφερε στο δεύτερο match point της Τσέχας χάνοντας έτσι το tie-break για να κλείσει το σετ με 7-6(6) και την Πλίσκοβα να πανηγυρίσει τη νίκη στο ματς.