Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε άνευ αγώνος στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Μαδρίτη και είδε το... μονοπάτι της ν' αλλάζει παρά την κλήρωση της περασμένης Κυριακής (19/4).

Η τύχη για ακόμη μία φορά ήταν με το μέρος της Μαρίας Σάκκαρη σε άλλο ένα τουρνουά μετά το Miami Open. Η Ελληνίδα τενίστρια είδε την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα ν' αποσύρεται από το Masters της Μαδρίτης, με αποτέλεσμα να προκριθεί με bye στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και να δει την κλήρωση της ν' αλλάζει.

Η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα ήταν τενίστρια, η οποία ήταν seeded γεγονός που της έδινε άμεση πρόκριση στον δεύτερο γύρο του ισπανικού τουρνουά. Ωστόσο, μετά την απόσυρσή της, η θέση αυτή έμεινε κενή και αναπληρώθηκε με την αμέσως επόμενη τενίστρια σε αριθμό. Αυτή ήταν η Μαρία Σάκκαρη.

Η αλλαγή αυτή, πέρα το ότι γλίτωσε έναν αγώνα για την 30χρονη Ελληνίδα της άλλαξε και την κλήρωση. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο γύρο η Σάκκαρη περιμένει απέναντί είτε την Καρολίνα Πλίσκοβα, είτε μία αθλήτρια από τα προκριματικά.

Εάν πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, η Νο.37 του κόσμου θα παίξει κόντρα σε μία εκ των Ελίζ Μέρτενς ή Άλεξ Εάλα. Στη φάση των "16" είναι πολύ πιθανό ν' αντιμετωπίσει την Αμάντα Ανισίμοβα, ενώ στα προημιτελικά εκτός απροόπτου θα περιμένει η κάτοχος του φετινού τίτλου στη Στουτγκάρδη και Νο.2 του ταμπλό, Έλενα Ριμπάκινα.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τρίτη (21/4), ενώ η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή (24/4).