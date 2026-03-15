H Μαρία Σάκκαρη έμαθε τις αντιπάλους της στο Miami Open, εκεί όπου στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει την Γιούλια Γκράμπχερ.

Μετά την πορεία της στο Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Μαϊάμι για το επόμενο τουρνουά του tour. Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την πρώτη της αντίπαλο, καθώς και το μονοπάτι της στον αμερικανικό θεσμό.

Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη αθλήτρια στην πρεμιέρα της θα βρεθεί απέναντι στην Γιούλια Γκράμπχερ από την Αυστρία. Η νικήτρια του μεταξύ τους ματς θα παίξει στον δεύτερον γύρο κόντρα στην Ελίζ Μέρτενς, η οποία πέρασε με bye τον πρώτο γύρο ελέω ranking.

Στην περίπτωση που η Ελληνίδα τενίστρια περάσει στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης είναι πολύ πιθανό να πέσει πάνω στην Λίντα Νόσκοβα, ενώ η επικρατέστερη για τη φάση των "16" είναι η Κόκο Γκοφ.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό βρίσκεται η κάτοχος του τίτλου και Νο.1 του κόσμου, Αρίνα Σαμπαλένκα, μαζί με τις Κινγουέν Ζενγκ, Μάντισον Κις, Ελίνα Σβιτολίνα, Έλενα Ριμπάκινα και Τζέσικα Πεγκούλα.