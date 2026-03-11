Ο κορυφαίος διεθνής ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας, ο ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026 πλησιάζει και οι παράλληλες δράσεις έχουν ξεκινήσει.

Οι Δήμοι Βόλου και Αλμυρού ετοιμάζονται να υποδεχθούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, που θα διεξαχθεί φέτος από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, διασχίζοντας εμβληματικές περιοχές της Ελλάδας και ενώνοντας πόλεις, τοπικές κοινωνίες και φυσικά τοπία μέσα από πέντε απαιτητικά ετάπ συνολικής διαδρομής 863,8 χιλιομέτρων.

Για τον Δήμο Βόλου, η φετινή διοργάνωση έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η πόλη συμμετέχει ενεργά σε δύο επίπεδα:

αφενός με τη φιλοξενία των παράλληλων δράσεων στις 15 Μαρτίου 2026, και αφετέρου με την ανάδειξή της σε πόλη εκκίνησης του 3ου ετάπ του αγώνα, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, όταν οι αθλητές θα ξεκινήσουν από τον Βόλο για τη Λαμία, σε μία από τις πιο απαιτητικές διαδρομές του φετινού Γύρου, μήκους 207,3 χλμ. και με 4.216 μ. συνολικής ανηφόρας.

Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης εθνικής και διεθνούς αθλητικής διοργάνωσης, οι παράλληλες δράσεις έρχονται να μεταφέρουν το πνεύμα του ΔΕΗ Tour of Hellas στις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας έμφαση στα παιδιά, στην εκπαίδευση, στη βιώσιμη κινητικότητα και στην καλλιέργεια ποδηλατικής κουλτούρας.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν:

στον Δήμο Βόλου στις 15 Μαρτίου 2026, στο Πάρκο Ανδρέας Βαλαχής – Ελικοδρόμιο, από τις 10:00 έως τις 16:00 και στον Δήμο Αλμυρού στις 18 Μαρτίου 2026, στο Δάσος Κουρί, από τις 09:30 έως τις 14:00, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες μάθησης, παιχνιδιού και δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους.

Στόχος των δράσεων είναι να φέρουν την τοπική κοινωνία πιο κοντά στο ποδήλατο και τις αξίες του αθλητισμού, ενώ παράλληλα προωθούν την οδική ασφάλεια, τη συνεργασία, τη συμπερίληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δημιουργικά εργαστήρια, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της ποδηλασίας με τρόπο διασκεδαστικό και εκπαιδευτικό.

Οι παράλληλες δράσεις περιλαμβάνουν:

«HERO 2030» skills track: Μια πρωτότυπη ποδηλατική πίστα δεξιοτεχνίας για παιδιά 6 ετών και άνω, αφιερωμένη αποκλειστικά στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Αποτελείται από 17 ειδικά σχεδιασμένα εμπόδια και τις 17 πινακίδες προβολής των 17 Στόχων. Ανεξάρτητα με το ποιος θα τερματίσει πρώτος ή τελευταίος, γρήγορα ή αργά, όλοι είναι νικητές. «Ρόδα είναι και γυρίζει»: Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι ταχύτητας και συντονισμού με 2 ρόδες ποδηλάτου, όπου πρέπει να ακολουθηθεί μια χαραγμένη διαδρομή. «Όλοι μοναδικοί - Όλοι ίσοι - Όλοι μαζί»: Ένα παιχνίδι ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα. «Η Πυραμίδα της Συνεργασίας των 17 Στόχων»: Ένα παιχνίδι συνεργασίας, μνήμης και ταχύτητας, με στόχο να στηθεί σωστά και γρήγορα η Πυραμίδα των 17 Στόχων. «Ο σκοπός ένας και οι στόχοι 17»: Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ομάδες και προσπαθούν να πετύχουν τον στόχο. «Από το σπίτι στο Σχολείο»: Επιδαπέδιο εκπαιδευτικό, ψυχαγωγικό ποδηλατικό παιχνίδι, όπου τα παιδιά μαθαίνουν τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. «Ζωγραφίζω το ποδήλατο και την πόλη μου»: Το ποδήλατο γίνεται πηγή έμπνευσης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τις πιο όμορφες εικόνες με θέμα το ποδήλατο. «Κοίτα μαμά, κάνω ποδήλατο»: Μικρή εύκολη διαδρομή εξάσκησης και πρώτης γνωριμίας με τα ποδήλατα ισορροπίας για παιδάκια ηλικίας 2-4 ετών. «Συντηρώ σωστά το ποδήλατό μου»: Σεμινάριο από εξειδικευμένους τεχνικούς ποδηλάτων για τη σωστή χρήση του ποδηλάτου, το service πριν και μετά τη χρήση, τον καλύτερο τρόπο αλλαγής ελαστικών και έναν δωρεάν έλεγχο βασικών σημείων των ποδηλάτων των μικρών μας φίλων. «Ποδηλατώ με ασφάλεια στην πόλη μου»: Μικροί και μεγάλοι έρχονται σε γνωριμία με το ποδήλατο και την αστική ποδηλασία, μέσω εκπαιδευτικών παρουσιάσεων με ειδικές αναφορές στην οδική ασφάλεια. «Μαθαίνω για τις πρώτες βοήθειες»: Οι εκπαιδευμένοι εθελοντές-διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρουσιάζουν βασικές πρώτες βοήθειες.

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης δήλωσε:

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 δεν είναι μόνο ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, αλλά και μια σημαντική ευκαιρία να φέρουμε τα παιδιά και τις τοπικές κοινωνίες πιο κοντά στον αθλητισμό, την ποδηλασία και τις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μέσα από τις παράλληλες δράσεις δίνουμε τη δυνατότητα στους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν το ποδήλατο με δημιουργικό και εκπαιδευτικό τρόπο. Στόχος μας είναι να γίνει ο αθλητισμός κομμάτι της καθημερινότητας κάθε παιδιού και κάθε οικογένειας και ο Ποδηλατικός Γύρος να γίνει αιτία γιορτής για κάθε πόλη που διατρέχουν οι αθλητές».

Με τη συμμετοχή του Βόλου τόσο στις παράλληλες δράσεις του Μαρτίου όσο και στην αγωνιστική διαδρομή του Μαΐου, η Μαγνησία αποκτά φέτος ιδιαίτερη θέση στον χάρτη του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, συνδέοντας την τοπική κοινωνία με ένα μεγάλο διεθνές αθλητικό γεγονός που προβάλλει τη χώρα, ενισχύει την ποδηλατική κουλτούρα και αφήνει ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα σε κάθε περιοχή από όπου περνά.

Οι εκδηλώσεις είναι ανοιχτές για το κοινό και η συμμετοχή των παιδιών είναι ελεύθερη.

Οι φετινές διαδρομές του ΔΕΗ Tour Of Hellas 2026