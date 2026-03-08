Η Σαμπαλένκα συνεχίζει με την άνεσή της στο Indian Wells
Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα προκειμένου να νικήσει τη Ρουμάνα, Ζακλίν Κριστιάν με 6-4, 6-1 και να περάσει στη φάση των «16» στο Indian Wells.
Η Λευκορωσίδα έχοντας τέσσερα συνολικά breaks σε έξι ευκαιρίες, «έσβησε» τις πέντε από τις έξι ευκαιρίες που είχε η Κριστιάν. Η Σαμπαλένκα με break προηγήθηκε με 3-1, η Κριστιάν μείωσε σε 5-4, όμως δέχθηκε νέο break, με τη Σαμπαλένκα να κατακτά το 1ο σετ με 6-4.
Στο 2ο σετ η Σαμπαλένκα μετά το 1-1 κυριάρχησε απόλυτα και με πέντε στη σειρά games, έφθασε στο 6-1 και στην πρόκριση. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Καμίλα Οσόριο.
Δύσκολη πρόκριση εξασφάλισε η Λίντα Νόσκοβα, με την Τσέχα να νικά μια άλλη Ρουμάνα, τη Σοράνα Κιρστέα με 6-7(5), 6-4, 6-4. Η Νόσκοβα (Νο.14 στο ταμπλό) θα μάθει την επόμενη αντίπαλο της ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Αλεξάντρα Εάλα.
Το τρίτο χρονικά εισιτήριο για τις «16» πήρε η 21χρονη Αυστραλή, Τάλια Γκίμπσον, που έκανε την έκπληξη επικρατώντας επί της Κλάρα Τάουσον με 7-6(2), 4-6, 6-4.
