Η Μαρία Σάκκαρη πήρε μία σημαντική νίκη στο τουρνουά της Ντόχα, επικρατώντας με 6-4, 6-2 της Τζασμίν Παολίνι στον δεύτερο γύρο του θεσμού...

Την τρίτη της νίκη απέναντι στην Τζασμίν Παολίνι πήρε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα, μετά την εμφατική επικράτηση επί της Ζεϊνέπ Σονμέζ, κυριάρχησε της Ιταλίδας με 6-4, 6-2 και πήρε την πρόκριση στη φάση των "16" τουρνουά της Ντόχα.

Μία αναμέτρηση, στην οποία η 30χρονη Ελληνίδα έδειχνε από την αρχή να έχει το πάνω χέρι. Στο πρώτο σετ χρειάστηκε ένα κομβικό break, ενώ στο δεύτερο είχε τον απόλυτο έλεγχο. Έτσι κατάφερε να φτάσει στη νίκη και να προχωρήσει στη συνέχεια του θεσμού.

Με κομβικό break πήρε το προβάδισμα η Σάκκαρη

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να κρατούν τα σερβίς τους (1-1). Η Μαρία Σάκκαρη στο 3ο game βρήκε την ευκαιρία για break, το οποίο και πέτυχε, ωστόσο η Τζασμίν Παολίνι έβγαλε αντίδραση στο αμέσως επόμενο (2-2).

Οι δύο αθλήτριες στάθηκαν καλά πίσω από τα σερβίς τους, με το σκορ να είναι ισόπαλο. Στο 9ο game, η Παολίνι σέρβιρε και η Σάκκαρη πίεσε για ένα κομβικό break. Το πέτυχε (5-4) και στο 10ο game με τις μπάλες στα χέρια δεν έκανε λάθος για να κατακτήσει το σετ με 6-4 και να πάρει προβάδισμα στο ματς.

Απόλυτη ελληνική κυριαρχία και πρόκριση

Στο επόμενο σετ, η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε πίσω στο σκορ μιας και η Τζασμίν Παολίνι σέρβιρε πρώτη. Βέβαια, πολύ γρήγορα με δύο holds και ένα break η Ελληνίδα πήρε απόσταση δύο games (3-1).

Από τη μεριά της η Νο.6 του ταμπλό έμοιαζε αδύναμη ν' ακολουθήσει τον ρυθμό της Σάκκαρη. Αυτό φάνηκε και στο 7ο game, όπου δέχθηκε ακόμη ένα break από τη Σάκκαρη (5-2) για να ηττηθεί στο αμέσως επόμενο όπου η Ελληνίδα κράτησε το σερβίς της και κατέκτησε το σετ με 6-2.

Επόμενη αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στη φάση των "16" θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης Λίντα Νόσκοβα - Βαρβάρα Γκράτσεβα.