Η Γκοφ επέστρεψε στους τίτλους κι έγινε πρωταθλήτρια στη Γουχάν

Η Κόκο Γκοφ νικώντας την Τζέσικα Πεγκούλα με 2-0 σετ έγινε πρωταθλήτρια στο WTA 1000 στη Γουχάν.

H Κόκο Γκοφ επέστρεψε στους τελικούς και παράλληλα στους τίτλους, καθώς στον αμερικανικό τελικό απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα, επικράτησε με 6-4, 7-5 κατακτώντας τον τίτλο στο WTA 1000 στη Γουχάν.

Η είκοσι ενός ετών Γκοφ, πανηγύρισε τον 2ο τίτλο της μέσα στο 2025, είχε προηγηθεί ο θρίαμβός της στο Roland Garros και στον 11ο της καριέρας της.

Μαζί με την Πεγκούλα έχουν αναδειχθεί νικήτριες πριν από δύο χρόνια στο Masters του Μαϊάμι κι αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν αντιμέτωπες σε τελικό.

Η Γκοφ πήρε το 1ο σετ με 6-4, όμως στο 2ο χρειάστηκε την ανατροπή και με τέσσερα στη σειρά κερδισμένα games μετέτρεψε το 3-5 σε 7-5, φθάνοντας στον τίτλο και στην 3η νίκη καριέρας επί της Πεγκούλα σε επτά αγώνες.