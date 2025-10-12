Η Γκοφ επέστρεψε στους τίτλους κι έγινε πρωταθλήτρια στη Γουχάν
H Κόκο Γκοφ επέστρεψε στους τελικούς και παράλληλα στους τίτλους, καθώς στον αμερικανικό τελικό απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα, επικράτησε με 6-4, 7-5 κατακτώντας τον τίτλο στο WTA 1000 στη Γουχάν.
Η είκοσι ενός ετών Γκοφ, πανηγύρισε τον 2ο τίτλο της μέσα στο 2025, είχε προηγηθεί ο θρίαμβός της στο Roland Garros και στον 11ο της καριέρας της.
Μαζί με την Πεγκούλα έχουν αναδειχθεί νικήτριες πριν από δύο χρόνια στο Masters του Μαϊάμι κι αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν αντιμέτωπες σε τελικό.
COCO WINS IN WUHAN! 🤩@CocoGauff beats Pegula 6-4, 7-5 to win the title 🏆#WuhanOpen pic.twitter.com/TkLv8p9ru4— wta (@WTA) October 12, 2025
Η Γκοφ πήρε το 1ο σετ με 6-4, όμως στο 2ο χρειάστηκε την ανατροπή και με τέσσερα στη σειρά κερδισμένα games μετέτρεψε το 3-5 σε 7-5, φθάνοντας στον τίτλο και στην 3η νίκη καριέρας επί της Πεγκούλα σε επτά αγώνες.
