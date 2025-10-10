Η Τζασμίν Παολίνι νίκησε για πρώτη φορά στην καριέρα της την Ίγκα Σβιόντεκ με το εντυπωσιακό 6-1, 6-2 και πέρασε στα ημιτελικά στο WTA 1000 στη Γουχάν.

H Tζασμίν Παολίνι από το 2018 μέχρι σήμερα μετρούσε έξι ήττες με αντίπαλο την Ίγκα Σβιόντεκ, όμως αυτή τη φορά ήταν η σειρά της, η 29χρονη Ιταλίδα έφθασε σε ένα εντυπωσιακό αποτέλεσα, 6-1, 6-2 και πρόκριση στα ημιτελικά στο WTA 1000 στη Γουχάν της Κίνας.

Η Παολίνι κερδίζοντας τους 16 από τους 19 πρώτους πόντους στον αγώνα, προηγήθηκε με 4-0 και με νέο break κατέκτησε με 6-1 το 1ο σετ. Η αντίδραση από τη Σβιόντεκ δεν ήρθε ποτέ, η παίκτρια από την Πολωνία κράτησε μόνο μια φορά το σερβίς της και η Παολίνι με 6-2 πήρε το σετ και την πρόκριση σε 65 λεπτά.

Αντίπαλός της στον ημιτελικό θα είναι η Κόκο Γκοφ, καθώς δεν είχε προβλήματα απέναντι στην 37χρονο Γερμανίδα, Λάουρα Σίγκεμουντ, επικρατώντας με 6-3, 6-0.

Η Σαμπαλένκα με άνεση τη Ριμπάκινα

Στο πάνω μέρος του ταμπλό η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει απτόητη την προσπάθεια κατάκτησης του 4ου διαδοχικού τίτλου της στη Γουχάν.

Η Λευκορωσίδα ελάχιστα προβληματίστηκε απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα, επικράτησε με 6-3, 6-3 φθάνοντας στις 20 σερί νίκες στο τουρνουά.

Με πέντε κερδισμένα games στη σειρά η Σαμπαλένκα προηγήθηκε 6-3, 2-0 και έχοντας τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα πέτυχε την 8η νίκη της στα 13 συνολικά παιχνίδια που έχει δώσει με τη Ριμπάκινα.

Η Τζέσικα Πεγκούλα θα είναι η αντίπαλός της στον ημιτελικό, η Αμερικανίδα αν κι έχασε το 1ο σετ από την Κατερίνα Σινιάκοβα, πήρε την πρόκριση απέναντι στην Τσέχα, με 2-6, 6-0, 6-3.

H Πεγκούλα «σφράγισε» θέση στα WTA Finals

Αναφορικά με την προσπάθεια πρόκρισης στα WTA Finals στο Ριάντ (1-8 Νοεμβρίου) από τα σημερινά αποτελέσματα στη Γουχάν ξεκαθάρισε σε πολύ μεγάλο βαθμό το τοπίο για την οκτάδα που θα βρεθεί στην πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας.

Η Πεγκούλα εξασφάλισε το 6ο εισιτήριο, ενώ πολύ κοντά στην πρόκριση βρίσκονται πλέον και η Τζασμίν Παολίνι (8η στην ειδική κατάταξη) και η Μίρα Αντρέεβα (7η θέση). Αντίθετα, έδαφος έχασε η Έλενα Ριμπάκινα. Την πρόκριση έχουν επίσης εξασφαλίσει οι: Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ, Αμάντα Ανισίμοβα και Μάντισον Κις.