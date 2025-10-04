Γνωστό έγινε το ζευγάρι του τελικού στο 1000άρι τουρνουά του Πεκίνου για την WTA, με τις Αμάντα Ανισίμοβα και Λίντα Νίσκοβα να διεκδικούν τον τίτλο στην ασιατική διοργάνωση...

Αμάντα Ανισίμοβα και Λίντα Νόσκοβα είναι οι δύο φιναλίστα στο τουρνουά Masters του Πεκίνου. Αμφότερες με σημαντικές νίκες κόντρα σε Κόκο Γκοφ και Τζέσικα Πεγκκούλα αντίστοιχα, πήραν το εισιτήριο για το τελευταίο ματς της διοργάνωσης.

Πρώτη χρονικά η φιναλίστ του φετινού Wimbledon, Αμάντα Ανισίμοβα, επικράτησε με 6-1, 6-2 της Κόκο Γκοφ στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ένα πολύ καλό παιχνίδι για την Αμερικανίδα, η οποία υπέταξε την φετινή κάτοχο του Roland Garros αφήνοντάς τη να πάρει μόνο τρία games στο μεταξύ τους ματς.

Η Νο.4 του κόσμου εκμεταλλεύτηκε το πρώτο της σερβίς, κερδίζοντας τους 28 από τους 33 πόντους που παίχτηκαν πίσω από αυτό. Όσον αφορά το συγκεκριμένο στατιστικό, η Νο.3 του κόσμου ήταν πολύ κακή μιας και κέρδισε του 11 από τους 28 πόντους.

Στο δεύτερο ημιτελικό η Λίντα Νόσκοβα χρειάστηκε να περάσει το εμπόδιο της Τζέσικα Πεγκούλα, κάνοντας μία μεγάλη ανατροπή. Πιο συγκεκριμένα, η Νο.27 του κόσμου βρέθηκε πίσω από στο σκορ των σετ (6-3), ωστόσο στη συνέχεια η απάντησή της ήταν ηχηρή με 6-1 στο δεύτερη σετ.

Το εισιτήριο για τον τελικό κρίθηκε στο τρίτο και τελευταίο σετ. Εκεί, η Τζέσικα Πεγκούλα βρέθηκε με break μπροστά, ωστόσο η Τσέχα τενίστρια κατάφερε να το πάρει πίσω (3-3). Μάλιστα, σέρβιρε για να πάρει το ματς, χάνοντας τρία match points και να οδηγηθεί το σετ στο tie-break.

Στο tie-break οι δύο τενίστριες αντάλλαξαν πολλά mini breaks με την Νόσκοβα να φτάνει σε δύο match points. Στο δεύτερο match point η Τσέχα τενίστρια έκανε το 8-6 και κατέκτησε το τρίτο σετ για να πανηγυρίσει τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά στο Πεκίνο.

Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube