Ναδάλ: Του απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα
Μπορεί να έχει αφήσει τα courts, αλλά ο Ραφαέλ Ναδάλ συνεχίζει να γράφει ιστορία και εκτός αυτών. Ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων, πλέον αποτελεί Επίτιμο Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα στην Ισπανία.
Πρόκειται για τον πρώτο αθλητή, ο οποίος λαμβάνει αυτή τη διάκριση, στο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της πατρίδας του και ένα από τα παλαιότερα στον κόσμο. Η απονομή του τιμητικού τίτλου στον πρώην τενίστα έγινε σε τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (3/10).
Φορώντας τον παραδοσιακό μπλε ακαδημαϊκό σκούφο και την αντίστοιχη στολή, ο Ναδάλ έδωσε όρκο ενώπιον της Συγκλήτου, μιλώντας για το νόημα του αθλητισμού στη ζωή του. Παρόντες στην τελετή αυτή ήταν, φυσικά, οι γονείς του 39χρονου, σύζυγος και η αδερφή του.
Οι πρώτες δηλώσεις του Ναδάλ μετά την τιμητική διάκρισή του
«Με γεμίζει περηφάνια και ευγνωμοσύνη αυτή η τιμή από το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ισπανίας. Δεν ακολούθησα την παραδοσιακή ακαδημαϊκή εκπαίδευση – το δικό μου πανεπιστήμιο ήταν τα γήπεδα του τένις. Εκεί έμαθα τη σημασία της πειθαρχίας, της καθημερινής δουλειάς και της ταπεινότητας. Στον αθλητισμό, όπως και στη ζωή, κανείς δεν κερδίζει πάντα».
𝗢𝗿𝗴𝘂𝗹𝗹𝗼, 𝗴𝗿𝗮𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱 𝘆 𝗳𝗲𝗹𝗶𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱.— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 3, 2025
Es un inmenso honor haber sido el primer deportista investido como Doctor Honoris Causa por esta universidad que ha dejado una huella tan profunda en la cultura, la en la sociedad y en el pensamiento de España.
Gracias a… pic.twitter.com/1UEdhfNPVR
