O Τζόκοβιτς στη Σαγκάη κι επιστροφή στην Αθήνα

Δημήτρης Ντζάνης
O Νόβακ Τζόκοβιτς
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, καθώς θα πάρει μέρος στο Masters της Σαγκάης.

Η επιστροφή στη δράση για τον Nόβακ Τζόκοβιτς επισημοποιήθηκε και θα γίνει στη Σαγκάη. Ο Σέρβος που πλέον είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, θα πάρει μέρος στο Masters της Σαγκάης, που θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου.

Για τον 38χρονο Τζόκοβιτς θα είναι το πρώτο τουρνουά μετά το US Open και τον αποκλεισμό από τον Κάρλος Αλκαράθ στα ημιτελικά.

Από τη Νέα Υόρκη ο Τζόκοβιτς επέστρεψε στην Αθήνα, πραγματοποιώντας την προετοιμασία του τόσο στο Καβούρι, όσο και στο ΤΑΤΟΪ Club, όπου είχε την ευκαιρία να προπονηθεί με την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Ο Τζόκοβιτς μετρά τέσσερις κατακτήσεις στη Σαγκάη, με τελευταία το 2018, ενώ πέρυσι ήταν φιναλίστ απέναντι στον Γιάνικ Σίνερ.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

