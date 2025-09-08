Η Μαρία Σάκκαρη αναμένεται να λάβει μέρος στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα, με την Ελληνίδα να μαθαίνει την ώρα της πρεμιέρας της στον μεξικανικό θεσμό.

Τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα πρόκειται να ξεκινήσει η Μαρία Σάκκαρη, λαμβάνοντας μέρος στον 500άρι θεσμό του Μεξικού.

Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την ώρα της πρεμιέρας της, όπου θ' αντιμετωπίσει την Έλσα Ζακεμό. Όπως έκαναν γνωστό οι διοργανωτές, η Νο.55 του κόσμου θ' αναμετρηθεί με τη Γαλλίδα στο πρώτο court της διοργάνωσης. Το ματς του είναι προγραμματισμένο τρίτο χρονικά.

Αυτό σημαίνει πως ο αγώνας της 30χρονης τενίστριας θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 03:00 ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9). H μεταξύ του συνάντηση θα διεξαχθεί, έπειτα τα ματς Αλίσια Παρκς - Ντάρια Βιντμάνοβα και Καταρζίνα Κάουα - Ίβα Γιόβιτς.

Στον επόμενο γύρο του μεξικανικού τουρνουά η νικήτρια του ματς Σάκκαρη - Ζακεμό θα βρεθεί απέναντι στην Ελίζ Μέρτενς, η οποία είναι στο Νο.1 του ταμπλό.