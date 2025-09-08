Σάκκαρη: Τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) η πρεμιέρα της στη Γουαδαλάχαρα
Τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα πρόκειται να ξεκινήσει η Μαρία Σάκκαρη, λαμβάνοντας μέρος στον 500άρι θεσμό του Μεξικού.
Η Ελληνίδα τενίστρια έμαθε την ώρα της πρεμιέρας της, όπου θ' αντιμετωπίσει την Έλσα Ζακεμό. Όπως έκαναν γνωστό οι διοργανωτές, η Νο.55 του κόσμου θ' αναμετρηθεί με τη Γαλλίδα στο πρώτο court της διοργάνωσης. Το ματς του είναι προγραμματισμένο τρίτο χρονικά.
Αυτό σημαίνει πως ο αγώνας της 30χρονης τενίστριας θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 03:00 ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9). H μεταξύ του συνάντηση θα διεξαχθεί, έπειτα τα ματς Αλίσια Παρκς - Ντάρια Βιντμάνοβα και Καταρζίνα Κάουα - Ίβα Γιόβιτς.
Στον επόμενο γύρο του μεξικανικού τουρνουά η νικήτρια του ματς Σάκκαρη - Ζακεμό θα βρεθεί απέναντι στην Ελίζ Μέρτενς, η οποία είναι στο Νο.1 του ταμπλό.
