Το πρώτο από τα τρία βήματα κάνει σήμερα ο Ολυμπιακός!

Αποστολή στην παγωμένη Αστάνα για τον Ολυμπιακό που φιλοξενείται από Καϊράτ Αλμάτι (17:30) για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες εισόδου στην 24άδα της κατάταξης στη League Phase ώστε να συνεχίσει στα νοκ άουτ της διοργάνωσης και για να μείνει ζωντανή χρειάζεται μόνο τη νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καϊράτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» σε πέντε αγώνες έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν 2 βαθμούς, με τις ισοπαλίες με Πάφο (0-0) και Αϊντχόφεν (1-1), ενώ έχουν ηττηθεί από Άρσεναλ (2-0), Μπαρτσελόνα (6-1) και Ρεάλ (3-4), μένοντας με άδεια χέρια παρότι ήταν ανταγωνιστικοί.

Το πρώτο «τρίποντο» στη League Phase θα αναπτερώσει τις ελπίδες ενόψει των δύο τελευταίων στροφών με Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20/1) και Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1), με την Καϊράτ αντίστοιχα να ζει το όνειρό της, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά σε όμιλο της κορυφαίας διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ράφαελ Ουραζμπαχτίν έχει έναν βαθμό χάρη στο 0-0 με την Πάφο, έχοντας ήττες από Σπόρτινγκ (4-1), Ρεάλ (0-5), Ίντερ (2-1), Κοπεγχάγη (3-2) και ψάχνει την ιστορική πρώτη νίκη, ωστόσο οι πρωταθλητές Ελλάδας θέλουν να εκμεταλλευτούν την καλή ψυχολογία από το σερί εντός των τειχών που τους έχει σταθερά στην κορυφή, με το 7/7 στο πρωτάθλημα μετά και το 3-0 επί του ΟΦΗ. Ένα γκολ νωρίς όπως συνέβη με Αϊντχόφεν και Ρεάλ θα αλλάξει τα δεδομένα στο παιχνίδι. Στο 1.82 το πρώτο γκολ έως το 28’.

Για τον Ολυμπιακό είναι ζωτικής σημασίας να εκμεταλλευτεί την διαφορά εμπειρίας παρά τις αντίξοες συνθήκες στην Αστάνα και να εκμεταλλευτεί την φόρμα του Ελ Καμπί που σκόραρε δις με τους Κρητικούς ενώ είχε σκοράρει και με τη «βασίλισσα». Στο 1.83 να βρει δίχτυα ο «ερυθρόλευκος» αρχισκόρερ.

