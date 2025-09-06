Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο 500άρι τουρνουά στη Γουαδαλαχάρα, εκεί όπου πριν από δύο χρόνια κατέκτησε τον τίτλο.

Μετά την παρουσία της στο US Open η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στο Μεξικό και συγκεκριμένα στη Γουαδαλαχάρα, για να αγωνιστεί στο 500άρι τουρνουά, που ξεκινά τη Δευτέρα (8/9).

Στον 1ο γύρο η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Έλσα Ζακεμό από τη Γαλλία (N0.83), από την οποία είχε ηττηθεί στο Roland Garros.

Η νικήτρια στον 2ο γύρο θα παίξει με την Ελίζ Μέρτενς (Νο.1) στο ταμπλό, στα προημιτελικά πιθανή αντίπαλος είναι η Τατιάνα Μαρία και στα ημιτελικά η Γιέλενα Οσταπένκο.

Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια μετά τις δύο νίκες της στο US Open ανέβηκε κατά εννέα θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και βρέθηκε στο Νο.55.

Η Σάκκαρη επιστρέφει στη Γουαδαλαχάρα, εκεί όπου τον Σεπτέμβριο του 2023 κατέκτησε εκεί τον 2ο τίτλο της καριέρας της, όταν μάλιστα το Guadalajara Open ήταν WTA 1000 τουρνουά.

Από πέρυσι το τουρνουά έγινε 500άρι, με τη Μαγκνταλένα Φρεχ να κατακτά τον τίτλο και να φετινό τουρνουά από τον 2ο γύρο.