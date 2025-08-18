H Παολίνι αντίπαλος για τη Σβιόντεκ για τον τίτλο στο Σινσινάτι

Η Τζασμίν Παολίνι νίκησε τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 2-1 σετ και θα είναι η αντίπαλος για την Ίγκα Σβιόντεκ στον αγώνα τίτλου στο Σινσινάτι.

Η Τζασμίν Παολίνι θα είναι η αντίπαλος της Ίγκα Σβιόντεκ στον τελικό του απλού γυναικών στο 1000 WTA του Σινσινάτι. Η 29χρονη Ιταλίδα νίκησε τη Βερόνικα Κουντερμέτοβα με 6-3, 6-7 (2), 6-3 και πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό, που θα γίνει αμέσως μετά τον τελικό των ανδρών ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ κι αναμένεται να αρχίσει μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (18/8).

Για την Παολίνι θα είναι ο 3ος τελικός σε 1000 WTA τουρνουά, όπου μετρά δύο νίκες, φέτος στη Ρώμη και πέρυσι στο Ντουμπάι, ενώ θα παίξει για τον 3ο τίτλο της καριέρας της στο απλό.

Για να το καταφέρει θα χρειαστεί να νικήσει για πρώτη φορά την Ίγκα Σβιόντεκ, που έχει το πέντε στα πέντε απέναντι στην Παολίνι, με πιο σημαντική τη νίκη στον τελικό του Roland Garros το 2024 με 6-2, 6-1.

Στον τελευταίο τους αγώνα η Σβιόντεκ επικράτησε με 6-1, 6-3 στο γρασίδι Μπαντ Χόμπουρκ της Γερμανίας στις 27 Ιουνίου.

H Παολίνι με την πορεία της στο Σινσινάτι ξεπέρασε την Αμάντα Ανισόμοβα στο Νο.8 της παγκόσμιας κατάταξης και σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου, θα βρεθεί στο Νο.7. Με τη σειρά της η Σβιόντεκ εφόσον πάρει τον τίτλο θα ανέβει στο Νο.2, αφήνοντας πίσω της την Κόκο Γκοφ.

