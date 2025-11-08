Ο Ιταλός στόπερ, του οποίου το υπάρχον συμβόλαιο με τους Πειραιώτες εκπνέει το 2027, ετοιμάζεται να κλείσει νέο deal με την ομάδα του Ολυμπιακού.

Λορέντζο Πιρόλα λοιπόν. Όπως είχατε διαβάσει στο ρεπορτάζ του Gazzetta και είχε μεταφέρει και στην εκπομπή «Galacticos» ο Κώστας Νικολακόπουλος υπήρχε για τον Ιταλό το ανοιχτό θέμα του νέου συμβολαίου του πάνω στο οποίο είχε προκύψει μεγάλη κινητότητα.

Την Παρασκευή μετά από έναν κύκλο επαφών των εμπλεκόμενων πλευρών ήταν που... έτρεξαν οι απαιτούμενες εξελίξεις. Όπως όλα δείχνουν ο Πιρόλα στα 23 του χρόνια είναι έτοιμος να κλείσει με νέο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό, καθώς πρόκειται - σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν - να δώσει θετική απάντηση στην πρόταση ανανέωσης που του έχει γίνει από τον πειραϊκό σύλλογο.

Το ισχύον συμβόλαιο εκπνέει το 2027 για τον εξαιρετικό στόπερ, που έχει ζήτηση και στην ιταλική αγορά και αλλού (τουλάχιστον από πέρυσι) και στα 23 του έχει καταγράψει 44 αγώνες στους Πειραιώτες και ενώ η κορούλα του γεννήθηκε στην Αθήνα προ ημερών, κάνοντάς τον έναν πολύ ευτυχισμένο άνθρωπο. Σημειώνεται ξανά πώς πλην του Πιρόλα περιμένουμε εξελίξεις επί των νέων συμβολαίων των Τσικίνιο, Ζέλσον και Ελ Καμπί. Του Κοστίνια ως γνωστόν τελείωσε θετικά και επίσημα ενώ ο Πορτογάλος είχε προχωρήσει και πρακτικά κλείσει το ζήτημα αυτό (του νέου του συμβολαίου με τον Ολυμπιακό) από το καλοκαίρι.