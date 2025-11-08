LIVE το ΝΒΑ στο Gazzetta
Η δράση στο ΝΒΑ συνεχίζεται τα ξημερώματα του Σαββάτου 8/11 με 11 αγώνες και το Gazzetta σας μεταφέρει τη διακύμανση των αναμετρήσεων.
Το πρόγραμμα
2:00 Μάτζικ-Σέλτικς
2:00 Γουίζαρντς-Καβαλίερς
2:30 Χοκς-Ράπτορς
2:30 Νετς-Πίστονς
2:30 Σπερς-Ρόκετς
3:00 Γκρίζλις-Μάβερικς
3:00 Χιτ-Χόρνετς
3:00 Μπακς-Μπουλς
3:00 Τίμπεργουλβς-Τζαζ
5:00 Νάγκετς-Γουόριορς
5:00 Κινγκς-Θάντερ
