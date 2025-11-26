Δείτε τι έκανε ο Αναστάσης Ροζακέας και ο Λευτέρης Λιοτόπουλος στο NCAA.

Δύο Έλληνες παίκτες αγωνίστηκαν στα ματς του NCAA τις τελευταίες ώρες. Ο λόγος για τον Λευτέρη Λιοτόπουλο που είδε την ομάδα του το St John's να επικρατεί του Baylor, αλλά και ο Αναστάσης Ροζακέας που έπαιξε στη βαριά ήττα του Mount St. Mary's από το Ohio State.

Λιοτόπουλος - St John's

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος έπαιξε ελάχιστα στή νίκη του St John's του Ρικ Πιτίνο με 96-81 κόντρα στο Baylor. Ο Έλληνας γκαρντ αγωνίστηκε μόλις 4 λεπτά στην αναμέτρηση και είχε 0/3 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 2 φάουλ. Φέτος μετρά 3.5 πόντους κατά μέσο όρο με 0.8 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ. Πατά παρκέ 8.5 λεπτά ανά παιχνίδι και ο χρόνος του είναι περιορισμένος.

Αναστάσης Ροζακέας - Mount St. Mary's

Από την πλευρά του ο Ροζακέας έμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά στη βαριά ήττα του Mount St. Mary's από το Οhio State με 113-60. Ο Έλληνας γκαρντ τελείωσε την αναμέτρηση με 6 πόντους, 2/7 τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και ένα φάουλ. Ξεκίνησε σε άλλο ένα ματς βασικός για τους Μountaineers. Τη σεζόν που διανύουμε έχει 7.2 πόντους και 3.8 ριμπάουντ μέσο όρο