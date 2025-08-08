Την ώρα της πρεμιέρας του στο τουρνουά του Σινσινάτι έμαθε ο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στον δεύτερο γύρο κόντρα στον Φάμπιαν Μαροζάν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει την πορεία του στο φετινό Cincinnati Open το Σάββατο (9/8), αντιμετωπίζοντας στον πρώτο του αγώνα τον Φαμπιάν Μαροζάν. Η αναμέτρηση θα είναι η δεύτερη στο πρόγραμμα του Champions Court και αναμένεται να ξεκινήσει λίγο μετά τις 19:30 ώρα Ελλάδας.

Θα είναι η πρώτη φορά που οι δύο τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι, με τον νικητή να εξασφαλίζει μια θέση στον τρίτο γύρο, όπου θα κοντραριστεί με έναν εκ των Μπενζαμά Μπονζί ή Λορέντσο Μουζέτι.

Ο Έλληνας τενίστας, φιναλίστ στο Σινσινάτι το 2022, αναζητά την πρώτη του νίκη μετά το τουρνουά του Χάλε, καθώς μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες. Παράλληλα, αυτό θα είναι και το πρώτο του τουρνουά μετά την επιστροφή του Απόστολου Τσιτσιπά στο box του, γεγονός που δίνει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην εμφάνισή του.

Η τελευταία φορά που ο Τσιτσιπάς γνώρισε ήττα στην πρεμιέρα του στο Σινσινάτι ήταν το 2019 από τον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ. Έκτοτε, η πορεία του περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς, έναν τελικό και έναν 3ο γύρο, ενώ πέρσι αποκλείστηκε στον 2ο γύρο από τον Τζακ Ντρέιπερ. Στόχος του φέτος είναι να αφήσει πίσω του το πρόσφατο αρνητικό σερί και να επιστρέψει σε τροχιά επιτυχιών σε ένα τουρνουά που του ταιριάζει.