Στον Παναθηναϊκό υπήρξαν διαμαρτυρίες στον Ευαγγέλου για κόκκινη στον Τσάκλα.

Ο Παναθηναϊκός μετά το 1-0 της ΑΕΛ Novibet ζήτησε αποβολή παίκτη των γηπεδούχων.

Ο Σφιντέρσκι δέχθηκε χτύπημα από τον Μαροκινό στόπερ Σοφιάν Τσάκλα και ο Ευαγγέλου έδειξε κίτρινη. Οι παίκτες του τριφυλλιού, ωστόσο, στις συζητήσεις με τον Ευαγγέλου τόνιζαν ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη.

Δείτε τη φάση