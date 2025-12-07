ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός: Η κόκκινη που ζήτησαν οι πράσινοι
Στον Παναθηναϊκό υπήρξαν διαμαρτυρίες στον Ευαγγέλου για κόκκινη στον Τσάκλα.
Ο Παναθηναϊκός μετά το 1-0 της ΑΕΛ Novibet ζήτησε αποβολή παίκτη των γηπεδούχων.
Ο Σφιντέρσκι δέχθηκε χτύπημα από τον Μαροκινό στόπερ Σοφιάν Τσάκλα και ο Ευαγγέλου έδειξε κίτρινη. Οι παίκτες του τριφυλλιού, ωστόσο, στις συζητήσεις με τον Ευαγγέλου τόνιζαν ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη.
Δείτε τη φάση
@Photo credits: INTIME
