Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Ουάσινγκτον, επικρατώντας της Νο.2 του ταμπλό Έμμα Ναβάρο με 7-5, 7-6(1) στον γύρο των "16" του αμερικανικού θεσμού.

Ένα ματς στο οποίο η Ελληνίδα τενίστρια έδειξε να βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση με την πρεμιέρα της, έχοντας παράλληλα το σερβίς της σε υψηλά επίπεδα όταν το χρειάστηκε. Μία νίκη, όπου η 29χρονη πρέπει να... πατήσει πάνω ώστε το τελευταίο τέταρτο της σεζόν να την βρει όσο ψηλότερα γίνεται στην παγκόσμια κατάταξη.

Η επόμενη αντίπαλος της Νο.90 στον κόσμο θα είναι η νικήτρια από την αναμέτρηση της Ναόμι Οσάκα με την Έμμα Ραντουκάνου.

Στο πρώτο set point η Σάκκαρη... καθάρισε

Το ματς ξεκίνησε με τη Μαρία Σακκαρη πρώτη στη θέση του σερβίς. Η Ελληνίδα πήρε το προβάδισμα (1-0), κάτι το οποίο έπραξε και η Έμμα Ναβάρο (1-1). Στο τέταρτο game η 29χρονη απείλησε να σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της, ωστόσο η Αμερικανίδα βρήκε τη λύση και έκανε το hol (2-2).

Στο αμέσως επόμενο game η Νο.2 του ταμπλό απείλησε για να κάνει το break, όμως η Σάκκαρη έσβησε και τα δύο break points της Αμερικανίδας. Παρόμοια έπραξε και στο 9ο game, το οποίο δυσκολεύτηκε αρκετά να κλείσει, στέλνοντας την αντίπαλό της να σερβιρει για να μείνει στο σετ.

Την πρώτη φορά το πέτυχε αυτό η Ναβάρο, κάνοντας το 5-5. Βέβαια, όταν κλήθηκε να το κάνει ξανά είδε την αντίπαλό της να εκμεταλλεύεται στο μέγιστο το set point της και με 7-5 να παίρνει προβάδισμα στο ματς.

Κυριάρχησε στο tie-break και έφυγε για οκτάδα

Το δεύτερο σετ ήταν παρόμοιο με το εναρκτήριο της αναμέτρησης. Οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς τους και χωρίς ν' απειληθούν έστειλαν το σετ στο tie-break.

Εκεί, η Μαρία Σάκκαρη πετούσε... φωτιές! Επιτρέποντας μόνο έναν πόντο στην Έμμα Ναβάρο κατάφερε να κλείσει με 7-1 το tie-break και να πανηγυρίσει τη νίκη απέναντι στη Νο.11 του κόσμου.