Σαμπαλένκα: «Θα προτιμούσα να ήμουν ακόμη στη Μύκονο» (vid)

H Aρίνα Σαμαλένκα πραγματοποίησε νικηφόρο ντεμπούτο στο 500άρι τουρνουά στο Βερολίνο, όμως στο μυαλό της βρίσκονται ακόμη η ολιγοήμερες διακοπές της στη Μύκονο.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα από την Κόκο Γκοφ στον τελικό του Roland Garros, επέστρεψε στη δράση, και σε αγώνα δύο δόσεων νίκησε τη Ρεμπέκα Μασάροβα με 6-2, 7-6(6) για τον γύρο των «16» στο 500άρι τουρνουά στο Βερολίνο.

Η Σαμπαλένκα έκανε ντεμπούτο στη σεζόν στο γρασίδι, όμως μετά το τέλος του αγώνα στην πρώτη της δήλωση, το μυαλό της ήταν ακόμη στη Μύκονο. Αμέσως μετά το γαλλικ;o Όπεν η Λευκορωσίδα μαζί με τον φίλο της Γιώργο Φραγκούλη πέρασαν μερικές μέρες ξεγνοιασιάς στο κυκλαδίτικο νησί.

Όταν η Σαμπαλένκα ρωτήθηκε για το πόσο δύσκολη ήταν η προσαρμογή της στο γρασίδι, είπε: «Θα ευχόμουν να ήμουν ακόμη στη Μύκονο, να διασκεδάζω, να απολαμβάνω τις διακοπές μου, αλλά είμαι εδώ στο Βερολίνο, μου αρέσει εδώ, αγαπώ το γρασίδι, νιώθω ευτυχισμένη που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε, απολαμβάνω να παίζω».

Aryna Sabalenka after beating Masarova in Berlin



“I wish I was still here in Mykonos, having fun, enjoying my vacation, but here I am in Berlin” 😂



pic.twitter.com/GORolo4TBv