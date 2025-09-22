Εκτός για το επόμενο διάστημα ο Ζίνι

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να μην έχει διάθεσιμο τον Ζίνι στις υποχρεώσεις της ΑΕΚ ίσως και μέχρι και την διακοπή του Οκτωβρίου.

Άσχημα είναι τα μαντάτα για τον Ζίνι. Ο νεαρός επιθετικός της ΑΕΚ τραυματίστηκε στον μεσοβδόμαδο αγώνα με το Αιγάλεω για το Κύπελλο και αποχώρησε στο ημίχρονο του ματς ως αλλαγή δίνοντας την θέση του στον Ελίασον.

Φαίνεται λοιπόν το μυϊκό αυτό πρόβλημα που αποκόμισε δεν είναι διόλου αμελητέο, του κόστισε ήδη την συμμετοχή του στον αγώνα της Κυριακής (21/09) με την ΑΕΛ και αναμένεται να τον κρατήσει εκτός και από τα επόμενα ματς της «Ένωσης».

Μάλιστα δεν αποκλείεται, ανάλογα πως θα κυλήσει η αποκατάστασή του, η επιστροφή στις υποχρεώσεις του κλαμπ να πάει ακόμη και μετά την διακοπή του Οκτωβρίου,δηλαδή στο εντός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ στις 19/10, σχεδόν έναν μήνα μετά.