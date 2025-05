Η Σαμπαλένκα για 3η φορά πρωταθλήτρια στη Μαδρίτη (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επέστρεψε ξανά στην κορυφή στο WTA 1000 της Μαδρίτης, νικώντας την Κόκο Γκοφ με 2-0 σετ, για τον 20ό τίτλο της καριέρας της.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά το 2021 και το 2023, πανηγήρισε για 3η φορά την καριέρα της στο WTA 1000 της Μαδρίτης, νικώντας στον τελικό την Κόκο Γκοφ με 6-3, 7-6(3).

H 26χρονη Λευκορωσίδα, που έχει «στρογγυλοκαθίσει» στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, έφθασε στον 3ο τίτλος της μέσα στο 2025 (Μπρισμπέιν, Miami Open) και στον 20ό συνολικά στην καριέρα της.

Η Σαμπαλένκα έγινε μόλις η δεύτερη παίκτρια που κερδίζει στο Miami Open και στη Μαδρίτη την ίδια σεζόν, μετά την Σερένα Γουίλιαμς το 2013. Απέναντι στην Γκοφ σημείωσε την 31η νίκη της στη σεζόν και ισοφάρισε τα μεταξύ τους παιχνίδια στο 5-5.

Η Σαμπαλένκα κυριάρχησε στο 1ο σετ, προηγήθηκε με 4-1 και παρά την αντίδραση της 21χρονης Αμερικανίδας (4-3), το κατέκτησε με 6-3.

Αμφίρροπο ήταν το 2ο σετ, η Γκοφ προηγήθηκε με 3-1 και 5-3, η Σαμπαλένκα μείωσε σε 5-4 κι έσωσε set point, πριν ισοφαρίσει σε 5-5.

Interesting point in the Aryna Sabalenka and Coco Gauff Madrid final.



Aryna runs to a ball… gets there… but doesn’t have her racquet 😂



pic.twitter.com/lErSLaaZpS