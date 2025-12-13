Δείτε την 12άδα με την οποία ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ στη SUNEL Arena (20:30).

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς κόντρα στην ΑΕΚ στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Οι πράσινοι θέλουν αν αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Αρμάνι στη Euroleague.

Εκτός παραμένουν οι Λεσόρ, Χολμς και Οσμάν.

H 12άδα του Παναθηναϊκού: Σλούκας, Σορτς, Ναν, Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γιούρτσεβεν, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ.