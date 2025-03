H απίθανη Αλεξάντρα Ιάλα άφησε και τη Σβιόντεκ εκτός Miami Open (vids)

H 19χρονη Αλεξάντρα Ιάλα από τις Φιλιππίνες, μετά τις Γιέλενα Οσταπένκο και Μάντισον Κις, απέκλεισε και την Ίγκα Σβιόντεκ στο Miami Open, συνεχίζοντας στα ημιτελικά.

Ένα νέο όνομα, η Αλεξάντρα Ιάλα, συστήνεται στο παγκόσμιο κοινό του τένις μέσα από την παραμυθένια πορεία της στο Miami Open.

Η 19χρονη παίκτρια από τις Φιλιππίνες νικώντας την Ίγκα Σβιόντεκ με 6-2, 7-5 εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά του Miami Open, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του τελευταίου χρονικά προημιτελικού, ανάμεσα στις Έμα Ραντουκάνου και Τζέσικα Πεγκούλα.

Eala’s reaction after beating Iga Swiatek In total disbelief Ranked #140 in the world 1st Filipino player to reach a WTA 1000 SF She left home for the Rafa Nadal Academy at 13 with big dreams But you’re not dreaming anymore, Alexandra. 🥹 🇵🇭❤️🇵🇭 pic.twitter.com/xWFKewkFBu

Η Ιάλα για να φθάσει μέχρι εδώ, άφησε εκτός συνέχειας δύο ακόμη κατόχους τίτλου σε Grand Slam, στον 2ο γύρο τη Γιέλενα Οσταπένκο με 7-6(2), 7-5, στον 3ο γύρο τη Μάντισον Κις με 6-4, 6-2 και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη Σβιόντεκ, καθώς στον αγώνα του 4ου γύρου, είδε την Πάουλα Μπαντόσα να αποχωρεί.

Η αριστερόχειρας παίκτρια από τις Φιλιππίνες, είναι ένα δημιούργημα των ακαδημιών του Ράφαελ Ναδάλ, άφησε την πατρίδα της κι εντάχθηκε σε αυτές σε ηλικία 13 ετών, πριν από δύο χρόνια αποφοίτησε από αυτές, βγάζοντας αναμνηστική φωτογραφία με τον Ναδάλ και την Ίγκα Σβιόντεκ(!) και στην ομάδα της βρίσκεται ο Τόνι Ναδάλ.

In 2023 Alexandra Eala graduated from The Rafa Nadal Academy and had her picture taken next to Rafa and Iga.



2 years later she's playing Iga Swiatek at the Miami Open in the biggest match of her life.



Love this. pic.twitter.com/F18uosWr3Z