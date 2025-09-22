Ολυμπιακός: Το Insta Story του Καμπελά για τη φάση που ζήτησε πέναλτι
Ο Ρεμί Καμπελά έκανε ανάρτηση στο Instagram του για τη στιγμή όπου ζήτησε πέναλτι από μαρκάρισμα του Τετέ στην περιοχή του Παναθηναϊκού.
Ο Ρεμί Καμπελά ανέβασε φωτογραφία που δείχνει τα πόδια των 2 παικτών και γράφοντας no penalty και έχοντας δίπλα ένα προσωπάκι που δείχνει απορία. Εξάλλου ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του μετά το 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Σε αυτές τόνισε πως υπήρχε πέναλτι σε βάρος του.
@Photo credits: eurokinissi, ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
