Ο Ρεμί Καμπελά έκανε ανάρτηση στο Instagram του για τη στιγμή όπου ζήτησε πέναλτι από μαρκάρισμα του Τετέ στην περιοχή του Παναθηναϊκού.

Ο Ρεμί Καμπελά ανέβασε φωτογραφία που δείχνει τα πόδια των 2 παικτών και γράφοντας no penalty και έχοντας δίπλα ένα προσωπάκι που δείχνει απορία. Εξάλλου ο Γάλλος μεσοεπιθετικός ήταν κατηγορηματικός στις δηλώσεις του μετά το 1-1 στο Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός. Σε αυτές τόνισε πως υπήρχε πέναλτι σε βάρος του.