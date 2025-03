Τη συμμετοχή της από το τουρνουά στο Τσάρλεστον απέσυρε η Πάουλα Μπαντόσα, με τον τραυματισμό στην πλάτη να της αποτρέπει την έναρξη της χωμάτινης σεζόν από τις ΗΠΑ.

Πολλές τενίστριες της WTA είχαν αποφασίσει να ξεκινήσουν την χωμάτινη περίοδο από τις ΗΠΑ και το τουρνουά του Τσάρλεστον, μεταξύ τους και η Πάουλα Μπαντόσα. Ωστόσο, η Ισπανίδα απέσυρε την συμμετοχή της, με τον τραυματισμό της στην πλάτη να μην της επιτρέπει να λάβει μέρος.

Μετά την απόσυρσή της από το ματς για τη φάση των "16" του Miami Open κόντρα στην Αλεξέντρα Ιάλα, έγινε γνωστό πως η 27χρονη Ισπανίδα δεν θα λάβει μέρος στο αμερικανικό τουρνουά μέσω ανακοίνωση των διοργανωτών στα social media του θεσμού.

Σημειώνεται πως στο τουρνουά του Τσάρλεστον θα λάβει μέρος η Μαρία Σάκκαρη, η οποία έχει δύσκολο έργο μιας και έχει να υπερασπιστεί αρκετούς βαθμούς έπειτα από την περυσινή πορεία της έως τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Paula Badosa has withdrawn from the Credit One Charleston Open due to injury. Wishing her a speedy recovery and hoping to see her back in action soon. 💜 pic.twitter.com/KxH0Dhy9eb