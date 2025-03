Σβιόντεκ: «Eκφράστηκα με έναν τρόπο που δεν με κάνει περήφανη»

Στην κριτική του κόσμου αναφέρθηκε η Ίγκα Σβιόντεκ με μία μακροσκελή ανακοίνωση, μέσω των προσωπικών της λογαριασμών στα social media.

Η Ίγκα Σβιόντεκ αποκλείστηκε στη φάση των ημιτελικών του Indian Wells, με την νεαρή Πολωνή να μην το παίρνει πολύ ψύχραιμα και ν' αντιδρά έντονα. Το γεγονός αυτό φάνηκε... ξένο στο κοινό, το οποίο κριτίκαρε τις ενέργειες της Νο.2 του κόσμου.

Στις κριτικές αυτές απάντησε η Πολωνή τενίστρια, η οποία έκανε ξεκάθαρο πως η άποψη του κόσμου αλλάζει συνέχεια. «Όταν είμαι πολύ συγκεντρωμένη και δεν δείχνω τα συναισθήματά μου στο court, με λένε ρομπότ» ήταν η φράση της νεαρής αθλήτριας.

Η ίδια μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που έχει περάσει, τονίζοντας πως... δουλεύει καθημερινά με τον έλεγχο των συναισθημάτων της. Τέλος σχολίασε το συμβάν που έλαβε χώρα στο court, όταν πέταξε το μπαλάκι μπροστά από το ball boy. Υπογράμμισε πως ήταν μία στιγμή θυμού και πως αμέσως ζήτησε συγγνώμη στο ball boy.

«Το να δουλεύεις με τον εαυτό σου δεν είναι κάτι που πετυχαίνεις και μετά τελειώνει. Κάποιες φορές κάνεις δυο βήματα μπροστά, μετά μπορεί να κάνεις ένα βήμα πίσω. Αντιμετωπίζεις νέες συνθήκες, εξελίσσεσαι, οι αντίπαλοί σου εξελίσσονται επίσης, πρέπει να προσαρμόζεσαι συνέχεια. Ποτέ δεν είναι εύκολο και το άθλημα αυτό δεν παίζεται από ρομπότ. Είχα 3 απίθανες σεζόν, αλλά τίποτα δεν έρχεται χωρίς κόπο και δεν εξασφαλίζει πως θα έχεις καλά αποτελέσματα και στο μέλλον, ή πως θα τα έχεις όλα υπό έλεγχο. Αυτή είναι η ζωή και αυτός είναι ο αθλητισμός. Κάποιες φορές το ξεχνάω ακόμα και εγώ αυτό.

Όταν είμαι πολύ συγκεντρωμένη και δεν δείχνω τα συναισθήματά μου στο court, με λένε ρομπότ. Τώρα που δείχνω τα συναισθήματά μου, με χαρακτηρίζουν ανώριμη και υστερική. Αυτό δεν είναι υγιές, ειδικά αν σκεφτούμε πως πριν 6 μήνες η καριέρα μου κρεμόταν από μια κλωστή, έκλαιγα για 3 εβδομάδες καθημερινά και δεν ήθελα να μπω στο γήπεδο. Σήμερα, μετά απ' όλα όσα πέρασα, ακόμα επεξεργάζομαι και προσπαθώ να αποδεχτώ αυτές τις εμπειρίες.

Είναι αλήθεια πως εκφράστηκα με έναν τρόπο που δεν με κάνει περήφανη. Δεν είχα πρόθεση να πετάξω σε κάποιον αυτή την μπάλα, απλά έβγαλα τον θυμό μου με το να τη χτυπήσω στο έδαφος. Αμέσως απολογήθηκα από τo ball boy, είχαμε οπτική επαφή και κάναμε νόημα ο ένας στον άλλον με τα βλέμματά μας, εκφράζοντας τη μετάνοιά μου που η μπάλα πέρασε από κοντά του. Πολλοί παίκτες το κάνουν αυτό και, ειλικρινά, δεν περίμενα ότι θα δεχόμουν τόση κριτική γι' αυτό το πράγμα».

