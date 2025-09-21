Η Ίντερ ζορίστηκε κόντρα στη μαχητική Σασουόλο, αλλά κατάφερε να κάμψει την αντίστασή της και να πάρει τη νίκη (2-1) που την επανέφερε στα θετικά αποτελέσματα στην Serie A.

Μπήκε ξανά στις ράγες της η Ίντερ που «λύγισε» την Σασουόλο με 2-1 και επέστρεψε στις νίκες στην Serie A. Λίγες ημέρες μετά το ιδανικό ξεκίνημά τους στο Champions League, οι Νερατζούρι φάνηκε να «κλειδώνουν» τη νίκη στο 81', αλλά η αξιόμαχη Σασουόλο μείωσε και πρόσθεσε άγχος στους παίκτες του Κίβου. Παρ' όλα αυτά, το 2-1 έμεινε ως το τελευταίο σφύριγμα, με την Ίντερ να φτάνει τους 6 βαθμούς.

Το ξεκίνημα για τους γηπεδούχους ήταν ιδανικό, καθώς μόλις στο 14' ο Ντιμάρκο έκανε το 1-0. Η Ίντερ βγήκε στην κόντρα, ο Σούσιτς έστρωσε ωραία την μπάλα στα πόδια του Ντιμάρκο που εκτέλεσε άψογα. Η Ίντερ έχασε δύο καλές στιγμές με τον Τουράμ και τον Εσπόζιτο πριν το ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να τις μετατρέψει σε γκολ.

Στο β' μέρος, η Σασουόλο άρχισε να πιέζει και έφτασε κοντά στην ισοφάρισε με την κεφαλιά του Πιναμόντι που βρήκε σε ετοιμότητα τον Μαρτίνες. Η Ίντερ απάντησε με το σουτ του Εσπόζιτο και τελικά στο 81' ο Κάρλος Αουγκούστο έκανε το 2-0, με την μπάλα να κοντράρει στην προσπάθειά του καταλήγοντας στα δίχτυα. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν άμεσα με τον Κεντίρα (84'), αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι άλλο από το ματς και παρέμειναν στους 3 βαθμούς.