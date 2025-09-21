Μεντιλίμπαρ: «Γιατί να υπάρχει VAR, αν δεν το χρησιμοποιούν;»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε δίκαιο το 1-1 με τον Παναθηναϊκό κι αναφέρθηκε στη διαιτησία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε γλυκόπικρη γεύση στο φινάλε.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που είχε, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, που δεν άφησε το λάθος του Ρέτσου να πάει ανεκμετάλλευτο. Το γεγονός ότι οι Πειραιώτες έμειναν αήττητοι στο τέλος σαφώς τον ικανοποίησε και χαρακτήρισε δίκαιο αποτέλεσμα την ισοπαλία, ενώ κλήθηκε να σχολιάσε και τη φάση τυου Καμπελά. Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το αν αδικείται ο Ολυμπιακός από το αποτέλεσμα και τη διαιτησία: «Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο γιατί έτσι δείχνουν τα γκολ. Δεν εκμεταλλεύτηκαμε τις ευκαιρίες. Ίσως είχαμε περισσότερες, αλλά στο ποδόσφαιρο μετρούν τα λάθη και οι επιτυχίες. Για τη φάση του Ρεμί το χειρότερο απ' όλα είναι σαν να μην υπήρχε VAR, θα μπορούσαν να δουν κάποιες φάσεις. Αν δεν το χρησιμοποιούν γιατί να υπάρχει;

Το γκολ οφείλεται σε δικό μας λάθος, αλλά ο αντίπαλος το εκμεταλλεύτηκε, είχε την ικανότητα να το κάνει. Εμείς δεν είχαμε τις ικανότητες να το εκμεταλλευτούμε τις φάσεις μας. Ο Ρέτσος σήμερα έκανε ένα λάθος και κόστισε. Αλλά στο τέλος μπορέσαμε να ισοφαρίσουμε και να πάρουμε τον βαθμό».

Για τον Σιπιόνι: «Αν δεν γνωρίζω τους παίκτες που τους προπονώ τόσους μήνες τότε δεν θα ήμουν καλός προπονητής. Τον Σιπιόνι τον είχα στην πρετοιμασία, δεν είχε παίξει έως τώρα, αλλά συνέχισε να δουλεύει και να προσπαθεί. Όταν παίρνω αποφάσεις για την ενδεκάδα, το κάνω με γνώμονα το καλό της ομάδας και το ποιοι είναι ικανοί να παίξουν».