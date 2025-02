Η Μαρία Σάκκαρη προσπαθεί, όμως το αποτέλεσμα δεν βγαίνει, η 29χρονη Ελληνίδα ηττήθηκε από την Έμμα Ραντουκάνου με 6-4, 6-2 κι αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο WTA 1000 στο Ντουμπάι.

Η 22χρονη Βρετανίδα νικά για 3η φορά σε ισάριθμα παιχνίδια στην καριέρα της τη Μαρία Σάκκαρη και συνεχίζει στο τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Μούχοβα.

Η Σάκκαρη συνεχίζει να μην έχει σταθερότητα στο παιχνίδι της, κάτι που φάνηκε και στα δύο σετ απέναντι στη Ραντουκάνου. Αποκορύφωμα το break που δέχθηκε στο 5o game του 2ου σετ κι ενώ η 29χρονη Ελληνίδα είχε βγάλει αντίδραση κι από το 0-2, είχε ισοφαρίσει σε 2-2. Οταν όμως βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ απογοητεύτηκε, με την αντίπαλό της να μην αφήνει χαμένη την ευκαιρία κι άξια να παίρνει την πρόκριση.

Confidence-building performance 💪 @EmmaRaducanu closes the day with a 6-4, 6-2 win over Sakkari in 1 hour, 29 minutes! #DDFTennis pic.twitter.com/Q4RXXd9Tkn

Το παιχνίδι δεν άρχισε καλά για τη Σάκκαρη, που υπέστη break με lova game από τη Ραντουκάνου, με τη Βρετανίδα κρατώνας το σερβίς της να κάνει το 2-0.

Η Βρετανίδα κρατώντας το σερβίς της, έκανε το 3-1 και η Σάκκαρη χωρίς προβλήματα μείωσε σε 3-2.

Με δυο winners η Σάκκαρη προηγήθηκε 0-30, έφθασε στο 30-40 και στο αβαντάζ και με backhand winner μετά το σερβίς της Ραντουκάνου, πέτυχε το break για το 3-3.

