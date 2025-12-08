Οι Θάντερ συνεχίζουν να τρομάζουν κόσμο και μετά το 131-101 επί των Τζαζ πήγαν στο 23-1.

Η Οκλαχόμα είναι ασταμάτητη φέτος και έχει βάλει στόχο να σπάσει το ρεκόρ (73-9) των Γουόριορς για τις περισσότερες νίκες σε μια regular season. Οι Θάντερ έκαναν πλάκα και στους Τζαζ και επικράτησαν με 131-101.

Έτσι ανέβηκαν στο 23-1 και έριξαν τους αντιπάλους τους στο 8-15.

Στο ματς που δεν έπαιξε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τη δουλειά κατά κύριο λόγο την έκανε ο Τζέιλεν Γουίλιαμς που έχει επιστρέψει και τελείωσε με 25 πόντους και 8 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Χόλγκρεν με 25 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Φιλιπόφσκι έκανε καλή εμφάνιση και πέτυχε double double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Χέντρικς είχε 20 πόντους αλλά και 5 ριμπάουντ στο ματς.