Τζαζ - Θάντερ 101-131: Πάρτι χωρίς Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και 23-1
Η Οκλαχόμα είναι ασταμάτητη φέτος και έχει βάλει στόχο να σπάσει το ρεκόρ (73-9) των Γουόριορς για τις περισσότερες νίκες σε μια regular season. Οι Θάντερ έκαναν πλάκα και στους Τζαζ και επικράτησαν με 131-101.
Έτσι ανέβηκαν στο 23-1 και έριξαν τους αντιπάλους τους στο 8-15.
Στο ματς που δεν έπαιξε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τη δουλειά κατά κύριο λόγο την έκανε ο Τζέιλεν Γουίλιαμς που έχει επιστρέψει και τελείωσε με 25 πόντους και 8 ασίστ. Εξαιρετικός και ο Χόλγκρεν με 25 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Φιλιπόφσκι έκανε καλή εμφάνιση και πέτυχε double double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Χέντρικς είχε 20 πόντους αλλά και 5 ριμπάουντ στο ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.