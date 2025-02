Η Σιμόνα Χάλεπ από την Κλουζ-Ναπόκα ανακοίνωσε την αποφασή της να αποσυρθεί από το επαγγελματικό τένις.

Η ήττα από την Ιταλίδα, Λουτσία Μπρονζέτι με 6-1, 6-1 στο τουρνουά της Κλουζ-Ναπόκα στην Τρανσυλβανία, σήμανε και το τέλος στην καριέρα της Σιμόνα Χάλεπ.

Η 33χρονη Ρουμάνα παίκτρια μετά τον αγώνα και στην πρώτη της δήλωση μπροστά στους συμπατριώτες της, ανακοίνωση την απόφασή της.

«Το σώμα μου πλέον δεν ανταποκρίνεται το ίδιο για να φτάσω εκεί που θέλω, γι' αυτό και αποφάσισα να αγωνιστώ εδώ στο Κλουζ, μπροστά από όλους εσάς και να πω αντίο στο τένις. Αναρωτιέμαι αν θα επιστρέψω ξανά, αλλά για την ώρα είναι η τελευταία φορά που παίζω εδώ. Δεν θέλω να κλάψω.

Είναι χαρμόσυνη είδηση, έφτασα στο Νο.1 του κόσμου και κέρδισα Grand Slam. Υπάρχει ζωή μετά το τένις και ελπίζω να σας δω ξανά. Φυσικά θα συνεχίσω να παίζω τένις, αλλά χρειάζεται πολλή περισσότερη προσπάθεια για να είμαι ανταγωνιστική πλέον και αυτή τη στιγμή κλείνει αυτός ο κύκλος», ήταν τα λόγια της.

After her match today at the Transylvania Open Simona Halep announced her retirement. pic.twitter.com/pjej7EAgs6

Η Χάλεπ έγινε πρωταθλήτρια στο Roland Garros το 2018 και στο Wimbledon το 2019, ενώ συνολικά αγωνίστηκε σε 42 τελικούς στην καριέρα της και κατέκτησε 24 τίτλους. Παρέμεινε για 64 εβδομάδες στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης και πέτυχε 580 νίκες στο WTA Tour.

Η καριέρα της σημαδεύτηκε με την περιπέτεια χρήσης απογορευμένων ουσιών και την τελική της δικαίωση. Τον Οκτώβριο του 2022 ανακοινώθηκε πως βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ και από τότε ακολούθησε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μέχρι τελικά να δικαστεί και να τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού τεσσάρων ετών.

Simona Halep has announced her retirement.



Best wishes in the next chapter, @Simona_Halep! 💙 pic.twitter.com/yzmfQ3UgD3