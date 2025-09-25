Παβλένκα το τείχος: Μόνος του κρατάει «όρθιο» τον ΠΑΟΚ, με 7 clean sheet

Ο Γίρι Παβλένκα έδωσε τον τόνο για το έβδομο clean sheet του ΠΑΟΚ σε εννέα αγώνες και παρά τα προβλήματα στην επίθεση, ο «Δικέφαλος» κράτησε την ισορροπία του χάρη στον εντυπωσιακό Τσέχο πορτιέρε.

Για ένα ακόμη παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ «κόλλησε» στο μηδέν και αν για το επιθετικό κομμάτι της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ευθύνονται Τσάλοφ και Καμαρά για το έβδομο «μηδέν» στην εστία του, σε εννιά αγώνες παρακαλώ, η… ευθύνη ανήκει εξ ολοκλήρου στον κύριο από το Χλούτσιν της Τσεχίας, που ακούει στο όνομα: Γίρι Παβλένκα. O 33χρονος τερματοφύλακας έκανε ακόμη μία παράσταση κάτω από τα δοκάρια και οδήγησε τους «ασπρόμαυρους» σε ένα ακόμη «μηδέν» παθητικό.

Ο Τσέχος «πορτιέρε», για τα «κατορθώματα» του οποίου έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στο Gazzetta, ήταν και πάλι καθοριστικός. Δεν είναι τυχαίο ότι στο SofaScore κατέγραψε την υψηλότερη βαθμολογία από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή του αγώνα: 8,4. Ο αριθμός μιλάει από μόνος του, αποτυπώνοντας μια βραδιά που ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ο Παβλένκα είπε το μεγάλο «όχι».

Ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ φώναξε «παρών» όποτε χρειάστηκε και κράτησε «όρθια» την ομάδα του κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τις τρεις σωτήριες επεμβάσεις, το 1,35 στην αποτελεσματικότητα αποτροπής γκολ, δύο αποκρούσεις μέσα από τη μεγάλη περιοχή, 26/30 πάσες και 1/1 κερδισμένη μονομαχία.

Το 1,35 στην αποτροπή γκολ είναι εξαιρετικός δείκτης: σημαίνει ότι έσωσε τουλάχιστον ένα «σίγουρο γκολ» παραπάνω από αυτό που θα περίμενε κανείς βάσει xG.

Με τις ακριβείς μεταβιβάσεις (26/30) δείχνει ότι δεν είναι απλά ένας τερματοφύλακας που κάθεται «κολλημένος» κάτω από την εστία, αλλά είναι και κομμάτι του build-up, ενώ η ψυχραιμία του σε μονομαχίες φανερώνει αυτοπεποίθηση.

Η κορυφαία στιγμή του ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όταν απέκρουσε εντυπωσιακά το τετ-α-τετ του Αντράντε. Η UEFA μάλιστα ξεχώρισε τη φάση, συμπεριλαμβάνοντάς την στις κορυφαίες αποκρούσεις της πρεμιέρας, πλάι σε ονόματα όπως οι Μαγκαγιάες, Σμάιχελ, Σάλβι και Ατουμπόλου.