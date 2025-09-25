Μίγιοβιτς: «Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα σε όλους»

Ένας από τους βοηθούς του Ντράγκαν Σάκοτα, ο Στέβαν Μίγιοβιτς, στις δηλώσεις του πριν την αναχώρηση για τη Ρόδο, αναφέρθηκε στον στόχο που έχει η ΑΕΚ στο Super Cup. Αποστολή στη Ρόδο: Νίκος Καρφής.

Η ΑΕΚ αναχώρησε για τη Ρόδο σε κοινή πτήση μαζί με τον Ολυμπιακό, την Καρδίτσα και τον Προμηθέα Πατρών, εκεί όπου ο «δικέφαλος» και οι υπόλοιπες ομάδες θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Stoiximan Super Cup.

Στις δηλώσεις του λίγο πριν την επιβίβαση στο αεροπλάνο, ο Στέβαν Μίγιοβιτς, ένας από τος άμεσους συνεργάτες του Ντράγκαν Σάκοτα τη φετινή σεζόν στον πάγκο της «βασίλισσας», ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θέλει η ομάδα να είναι ανταγωνιστική με όλους τους αντιπάλους.

Για το ποιο είναι το στοιχείο που θα δώσει την ΑΕΚ την πρόκριση στον τελικό: «Έχουμε κάνει πολύ καλή προετοιμασία, θέλουμε να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Για εμάς είναι ένα μέρος της pre season και θέλουμε να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό τουρνουά και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εμάς».

Για το αν η επίθεση είναι το βασικό κλειδί της ΑΕΚ: «Ναι. Είμαστε η ΑΕΚ, είμαστε μία μεγάλη ομάδα, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες και ελπίζουμε να είμαστε στον τελικό».