Δείτε πόσες πιθανότητες συγκεντρώνει η πρόκριση του ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του Europa League, μετά τη «λευκή» ισοπαλία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

Η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League σίγουρα αφήνει ανάμικτα συναισθήματα. Από τη μια, οι σπουδαίες επεμβάσεις του Γίρι Παβλένκα στις μεγάλες ευκαιρίες της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Από την άλλη, οι δυο σπουδαίες φάσεις με Τσάλοφ και Μαντί Καμαρά στο φινάλε του αγώνα που τις λες και... άχαστες, έφεραν εν τέλει το 0-0 στην Τούμπα.

Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε σαφώς να καταλήξει στα χέρια της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, που πλέον καλείται να επανέλθει σε... πρωταθληματικούς ρυθμούς, πριν ταξιδέψει στην Ισπανία και το Βίγκο για την 2η αγωνιστική απέναντι στη Θέλτα την ερχόμενη Πέμπτη (2/10). Οι υποχρεώσεις, ολοένα και θα αυξάνονται για τους Θεσσαλονικείς, που έχουν φυσικά ως στόχο την ευρωπαϊκή συνέχεια.

Οι πιθανότητες πρόκρισης του ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με την γνωστή πλατφόρμα, Football Meets Data, οι πιθανότητες ο «Δικέφαλος του Βορρά» να συνεχίσει το ταξίδι του στην Ευρώπη είναι τη δεδομένη στιγμή στο 50%, με τη σημείωση βέβαια πως απόψε (25/9) υπάρχουν και άλλα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής.

Παρά το 50% πάντως, ο ΠΑΟΚ τοποθετείται εκτός 24αδας, συγκεκριμένα στην 25η θέση, με τον Παναθηναϊκό που έχει το παιχνίδι με τη Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη (25/9, 22:00) να είναι ακριβώς από πάνω και οριακά εντός πρόκρισης. Όσον αφορά την είσοδο στην πρώτη οκτάδα, οι «ασπρόμαυροι» παρουσιάζονται με μόλις 4% των πιθανοτήτων.

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League