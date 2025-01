Η Μαρία Σάκκαρη μετά την πρόκριση επί της Βικτόρια Τόμοβα αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της πρόκρισης, αλλά και για το Συρτάκι του Ζορμπά.

Η Μαρία Σάκκαρη με πολύ καλή εμφάνιση επικράτησε επί της Βικτόρια Τόμοβα με 2-0 σετ και συνεχίζει στα πέρασε στα προημιτελικά στο 500άρι τουρνουά, μια νίκη που απέφερε άνοδο τριών θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη στο Νο.28.

Η 29χρονη παίκτρια εμφανώς ευδιάθετη στις on court δηλώσεις της αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της νίκης, καθώς και στις επιλογές του DJ.

«Τη χρειαζόμουν αυτή τη νίκη. Ένιωσα λίγο Μαρία από τα παλιά, κάτι που ήταν εκπληκτικό. Το έψαχνα αυτό, ήλπιζα να νιώσω έτσι. Μου αρέσει πολύ αυτό το τουρνουά, αυτή η επιφάνεια και ένιωσα πολύ καλά» είπε αρχικά η Σάκκαρη.

Shout out to the dj 🪩@mariasakkari | #WTALinz pic.twitter.com/9ZI9gG8dPp