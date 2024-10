Η Καρολίνα Μούχοβα πήρε μία τεράστια νίκη κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά Masters στην Κίνα.

«Στοπ» στο σερί 15 νικών της Αρίνα Σαμπαλένκα έβαλε η Καρολίνα Μούχοβα, η οποία με 7-6(5), 2-6, 6-4 σε 2 ώρες και 46 λεπτά πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του κινεζικού Masters, όπου θα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από την αναμέτρηση Αντρεέβα - Ζενγκ.

Η Τσέχα αθλήτρια κατάφερε να διατηρήσει σε καλά επίπεδα το σερβίς και σε συνδυασμό με την σταθερή Σαμπαλένκα το εναρκτήριο σετ οδηγήθηκε στο tie-break. Εκεί η φιναλίστ του περυσινού Roland Garros έκανε με το... καλησπέρα το mini break, ωστόσο είδε την Νο.2 του κόσμου να το παίρνει πίσω. Η Τσέχα έκανε εκ νέου mini break και τη στιγμή που σέρβιρε για να κλείσει το σετ δέχθηκε νέο... σπάσιμο στο σερβίς με την Λευκορωσίδα να μειώνει σε 5-6. Βέβαια, η 26χρονη τενίστρια δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της με την Μούχοβα να κάνει το 7-5 και να κλείνει το πρώτο σετ.

What a match we have on our hands 🤲@karomuchova7 edges a close first set 7-6(5) after 73 minutes against top seed Sabalenka.#ChinaOpen pic.twitter.com/BV31MdZTV4