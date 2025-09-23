Δείτε το γκολ του Μισεουί, την αποβολή του Αυγερινού και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Άρη επί της Μαρκό στη Θεσσαλονίκη με 1-0.

Ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε της ιδιαίτερα μαχητικής Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 1-0 και «πάτησε» την κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε ολικό ροτέισον, όμως κατάφερε να πανηγυρίσει τέταρτο διαδοχικό τρίποντο. Στο 16ο λεπτό ο Φατινγκά πέρασε την μπάλα στην περιοχής, ο Μισεουί ευνοήθηκε από την κόντρα με τον τερματροφύλακα Αυγερινό και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Στο 80ο λεπτό ο Μορόν έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Αυγερινός βγήκε μακριά από την εστία του για να τον κόψει και ο διαιτητής Κόκκινος του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση, όμως ούτως ή άλλως δεν υπήρχε VAR, ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης.

Από τη στιγμή που ο Σούλης Παπαδόπουλος είχε κλείσει τις αλλαγές του τα γάντια και την ευθύνη του τερματοφύλακα πήρε ο χαφ Άντονι Φατιόν, ο οποίος δεν δέχτηκε γκολ και το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.