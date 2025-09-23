Άρης - Μαρκό: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε το 2Χ2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε της ιδιαίτερα μαχητικής Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 1-0 και «πάτησε» την κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε ολικό ροτέισον, όμως κατάφερε να πανηγυρίσει τέταρτο διαδοχικό τρίποντο. Στο 16ο λεπτό ο Φατινγκά πέρασε την μπάλα στην περιοχής, ο Μισεουί ευνοήθηκε από την κόντρα με τον τερματροφύλακα Αυγερινό και πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.
Στο 80ο λεπτό ο Μορόν έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο Αυγερινός βγήκε μακριά από την εστία του για να τον κόψει και ο διαιτητής Κόκκινος του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απόφαση, όμως ούτως ή άλλως δεν υπήρχε VAR, ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο ανάκλησης της απόφασης.
Από τη στιγμή που ο Σούλης Παπαδόπουλος είχε κλείσει τις αλλαγές του τα γάντια και την ευθύνη του τερματοφύλακα πήρε ο χαφ Άντονι Φατιόν, ο οποίος δεν δέχτηκε γκολ και το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.