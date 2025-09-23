ΑΣ ΠΑΟΚ: «Παρελήφθησαν οι προτάσεις για το νέο Γήπεδο Τούμπας»
Ακόμα μία εξέλιξη για τη Νέα Τούμπα, καθώς όπως ενημέρωσε ο ΑΣ ΠΑΟΚ, παρελήφθησαν οι προτάσεις από την αρμόδια τεχνοκρατική. Προτάσεις που όπως τονίζει ο Ερασιτέχνης θα εξεταστούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Παρελήφθησαν, από την αρμόδια τεχνοκρατική επιτροπή, οι προτάσεις της, για το νέο Γήπεδο Τούμπας, οι οποίες θα αναλυθούν και θα συζητηθούν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο».
