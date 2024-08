Η Πάουλα Μπαντόσα έπαιξε σχεδόν παράλληλα με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Σινσινάτι και στις δηλώσεις της απηύθυνε έκκληση στους διοργανωτές.

Η Πάουλα Μπαντόσα είχε κέφια και δικαιολογημένα μετά την πρόκριση επί της Πέιτον Στερνς και την πρόκριση στον 2ο γύρο στο Masters του Σινσινάτι.

Η Ισπανίδα έδωσε συνέντευξη στους διοργανωτές τη στιγμή που ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιζε με τον Γιαν-Λέναρντ Στρουφ στο κεντρικό γήπεδο.

Η Μπαντόσα αρχικά αναφέρθηκε στην αγωνιστική της άνοδο, λέγοντας πως «σιγά σιγά αρχίζω να νιώθω περισσότερο αθλήτρια», αλλά και τον αγώνα της με τη Στερν, που έγινε στο διπλανό με το κεντρικό γήπεδο, το Grandstand.

«Δεν είναι εύκολο να παίζεις στο Grandstand και την ίδια στιγμή να ακούς από δίπλα συνεχώς το αποτέλεσμα του Στέφανου. Κάποια στιγμή άκουσα πως έχασε το σετ και είπα "μείνε συγκεντρωμένη", δεν ήταν εύκολο, την επόμενη φορά παιδιά βάλτε τα παιχνίδια μας σε διαφορετικές ώρες».

“He lost the set.” 😅@paulabadosa could hear Tsitsipas’ match while she was playing hers. #CincyTennis pic.twitter.com/r1UwOS8A3y