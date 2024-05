Τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία της στα ημιτελικά του Masters της Ρώμης σφράγισε η Σαμπαλένκα με νίκη επί της Γελένα Οσταπένκο με 6-2, 6-4.

Παρά τις ενοχλήσεις στην πλάτη στον αγώνα με την Σβιτολίνα, η Σαμπαλένκα εμφανίστηκε ως... tiger απέναντι στην Γελένα Οσταπένκο και πήρε τη νίκη με 6-2, 6-4 για να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ρώμης.

