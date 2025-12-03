Το γκολ του Μπάκου και οι καλύτερες φάσεις στην αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος 0-1.

Το εξαιρετικό γκολ του Μπάκου έκανε και τη διαφορά στο ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος (0-1). Σε πρώτη φάση ως προς τον αγώνα αυτόν της League Phase του Κυπέλλου στο 16' ο Τούπτα έχασε μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ Novibet για να κάνει το 1-0.

Στο 26' σε μία αναμέτρηση που είχε και νεύρα μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων με αφορμή ορισμένα μαρκαρίσματα, ο Γιουμπιτάνα έκανε ωραία προσπάθεια και σουτ με την μπάλα να κοντράρει και να βγαίνει κόρνερ. Στο 27' υπήρξε ευκαιρία για τον Ατρόμητο, με τον Μπάκου να κάνει το σουτ και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ, ενώ στη συνέχεια οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet ζήτησαν πέναλτι σε μαρκάρισμα στον Πασά.

Στο 63' οι Περιστεριώτες άγγιξαν το γκολ, αλλά ο Μπάκου σημάδεψε το δοκάρι. Στο 79' ο ίδιος παίκτης έβαλε γκολάρα. Ξεκίνησε έξω από την περιοχή, πήρε τη μπάλα με το κεφάλι του και παρά την πίεση του Παντελάκη, με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 0-1. Οι παίκτες των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά πίεσαν για το 1-1, αλλά δεν κατάφεραν κάτι για να μείνει ως τελικό σκορ το 0-1.

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Ηλιάδης (66' Παπαγεωργίου), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γρόζος, Δεληγιαννίδης (66' Τσάκλα), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58' Χατζηστραβός),Τούπτα, Πασάς.

Ατρόμητος: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Ουρόνεν (89' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης, Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (89' Αμπαρτζίδης).