Στην προημιτελική φάση του Charleston Open θα βρεθεί η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Άστρα Σάρμα με 6-4, 6-1 στη φάση των "16" του αμερικανικού τουρνουά. Αυτός είναι ο τρίτος σερί προημιτελικός για την Ελληνίδα τενίστρια.

Αν και η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε σύμμαχό της το πρώτο σερβίς (58%), η αποτελεσματικότητά της στα break (4/6) που της εμφανίστηκαν έκανε τη διαφορά, δίνοντας της τη νίκη με 6-4, 6-1 επί της Άστρα Σάρμα και το εισιτήριο για προημιτελικά του Charleston Open.

Suiting up for more ✋@mariasakkari defeats Sharks 6-4, 6-1 to book the last spot in the #CharlestonOpen quarterfinals! pic.twitter.com/300apmMnZH